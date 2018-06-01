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Т. Надаль: Рафа регулярно обыгрывает Гаске, но француз способен осложнить жизнь
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Т. Надаль: Рафа регулярно обыгрывает Гаске, но француз способен осложнить жизнь 

Чемпионат.com 1 час назад
Тони Надаль, дядя и бывший тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля, поделился мнением о выступлении племянника на старте «Ролан Гаррос».
«Я приехал в Париж в четверг, 31 мая. У Рафы был непростой матч в первом круге с итальянцем Болелли, чувствовалась определённая нервозность. Впрочем, мой племянник сделал всё, чтобы обыграть соперника в трёх сетах. Во втором круге Рафа отлично проявил себя в поединке против аргентинца Пельи.
В следующем раунде Рафа сыграет с Ришаром Гаске, они встречались между собой много раз. Племянник всегда обыгрывал француза, но каждая новая игра имеет свою историю. Гаске способен доставить сложности на грунтовом покрытии. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Тони Надаля so-tennis.fr.
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