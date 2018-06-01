Т. Надаль: Рафа регулярно обыгрывает Гаске, но француз способен осложнить жизнь

«Я приехал в Париж в четверг, 31 мая. У Рафы был непростой матч в первом круге с итальянцем Болелли, чувствовалась определённая нервозность. Впрочем, мой племянник сделал всё, чтобы обыграть соперника в трёх сетах. Во втором круге Рафа отлично проявил себя в поединке против аргентинца Пельи.