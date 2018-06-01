Касаткина призналась, что многому научилась у Надаля

«Удар справа топ-спином, передвижения по корту, боевой дух. Я видела много его матчей, поэтому начала так же закручивать мяч», — приводит слова Касаткиной «Спорт-Экспресс».

Теннисистка отметила, что когда впервые увидела игру Надаля, он «бился как зверь».

«И продолжает это делать сейчас», — подчеркнула Касаткина.