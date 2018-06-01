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Касаткина призналась, что многому научилась у Надаля
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Касаткина призналась, что многому научилась у Надаля 

RT на русском 37 минут назад
Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о том, чему научилась у испанца Рафаэля Надаля.
«Удар справа топ-спином, передвижения по корту, боевой дух. Я видела много его матчей, поэтому начала так же закручивать мяч», — приводит слова Касаткиной «Спорт-Экспресс».
Теннисистка отметила, что когда впервые увидела игру Надаля, он «бился как зверь».
«И продолжает это делать сейчас», — подчеркнула Касаткина.
Ранее сообщалось, что Касаткина впервые в карьере вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв Саккари.
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