Касаткина призналась, что многому научилась у Надаля 

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о том, чему научилась у испанца Рафаэля Надаля.
«Удар справа топ-спином, передвижения по корту, боевой дух. Я видела много его матчей, поэтому начала так же закручивать мяч», — приводит слова Касаткиной «Спорт-Экспресс».
Теннисистка отметила, что когда впервые увидела игру Надаля, он «бился как зверь».
«И продолжает это делать сейчас», — подчеркнула Касаткина.
Ранее сообщалось, что Касаткина впервые в карьере вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв Саккари.