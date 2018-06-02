Дарья Касаткина: Возняцки? Будет тяжело, и я должна хорошо подготовиться

— Я начала довольно хорошо, и думаю, что она не была готова к такой интенсивной игре в первом сете, — приводит слова Касаткиной Sportbox.Ru. — Затем было очень тяжело, потому что Мария боролась очень здорово.

В итоге ей удалось вернуться в борьбу. Я была готова к этому, потому что она действительно серьезный боец. В третьем сете в голове мелькали разные мысли.

Возняцки? Она действительно сильный соперник, и мы никогда не сталкивались друг с другом на грунте раньше. Будет тяжело, и я должна хорошо подготовиться.