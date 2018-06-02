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Дарья Касаткина: Возняцки? Будет тяжело, и я должна хорошо подготовиться
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Дарья Касаткина: Возняцки? Будет тяжело, и я должна хорошо подготовиться 

Советский спорт 1 час назад
— Я начала довольно хорошо, и думаю, что она не была готова к такой интенсивной игре в первом сете, — приводит слова Касаткиной Sportbox.Ru. — Затем было очень тяжело, потому что Мария боролась очень здорово.
В итоге ей удалось вернуться в борьбу. Я была готова к этому, потому что она действительно серьезный боец. В третьем сете в голове мелькали разные мысли.
Возняцки? Она действительно сильный соперник, и мы никогда не сталкивались друг с другом на грунте раньше. Будет тяжело, и я должна хорошо подготовиться.
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