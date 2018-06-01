Саккари показала себя настоящим бойцом, призналась Касаткина 

Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу в третьем круге «Ролан Гаррос» над греческой теннисисткой Марией Саккари (6:1, 1:6, 6:3).
«Я довольно хорошо начала матч. Думаю, соперница оказалась не готова к интенсивному стилю ведения игры, который был показан мной в первой партии.
Это была тяжёлая игра, поскольку Саккари показала себя настоящим бойцом. Греческая теннисистка вернулась в игру и смогла выиграть второй сет.
На третью партию я вышла с совсем другим настроем и добилась успеха», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Франции Касаткина поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки (2), обыгравшей француженку Полин Пармантье (WC).