Саккари показала себя настоящим бойцом, призналась Касаткина

«Я довольно хорошо начала матч. Думаю, соперница оказалась не готова к интенсивному стилю ведения игры, который был показан мной в первой партии.

Это была тяжёлая игра, поскольку Саккари показала себя настоящим бойцом. Греческая теннисистка вернулась в игру и смогла выиграть второй сет.

На третью партию я вышла с совсем другим настроем и добилась успеха», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.