Ещё
Саккари показала себя настоящим бойцом, призналась Касаткина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Саккари показала себя настоящим бойцом, призналась Касаткина 

LiveSport.Ru 2 часа назад
Россиянка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу в третьем круге «Ролан Гаррос» над греческой теннисисткой Марией Саккари (6:1, 1:6, 6:3).
«Я довольно хорошо начала матч. Думаю, соперница оказалась не готова к интенсивному стилю ведения игры, который был показан мной в первой партии.
Это была тяжёлая игра, поскольку Саккари показала себя настоящим бойцом. Греческая теннисистка вернулась в игру и смогла выиграть второй сет.
На третью партию я вышла с совсем другим настроем и добилась успеха», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Франции Касаткина поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки (2), обыгравшей француженку Полин Пармантье (WC).
LiveSport.Ru: последние новости
«Ролан Гаррос». Касаткина вышла в четвертый раунд соревнований Шарапова снялась в американском сериале «Миллиарды» «Ролан Гаррос». Камбэк Свитолиной, стартовые успехи Макаровой и Димитрова
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину150
«Россия не единственный дом»56
Абрамович наказал Британию560
Абрамович может бросить «Челси»85
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение