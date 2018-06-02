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Шарапова разгромила Кар. Плишкову и может встретиться с Сереной в 1/8 финала «РГ»
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Шарапова разгромила Кар. Плишкову и может встретиться с Сереной в 1/8 финала «РГ» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Россиянка Мария Шарапова (28) уверенно обыграла шестую ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову (6) в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции — 6:2, 6:1.
Продолжительность встречи составила 59 минут. На счету Шараповой 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Плишкова выполнила 1 эйс, ошиблась при подаче 4 раза и сумела реализовать 1 брейк-пойнт из 2 имевшихся.
Соперницей Шараповой в матче следующего раунда станет победительница пары Юлия Гёргес (Германия, 11) — Серена Уильямс (США).
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