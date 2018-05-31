Калинская и Макарова проиграли на старте «Ролан Гаррос» в парном разряде 

Российские теннисистки Анна Калинская и Екатерина Макарова не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях уступили представительницам США Дженнифер Брэйди и Ване Кинг со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Брэйди и Кинг поспорят с украинкой Катериной Бондаренко и представительницей Сербии Александрой Крунич.
Накануне из турнира выбыла россиянка Елена Веснина, которая ранее постоянно выступала в дуэте с Макаровой.