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Калинская и Макарова проиграли на старте «Ролан Гаррос» в парном разряде
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Калинская и Макарова проиграли на старте «Ролан Гаррос» в парном разряде 

Чемпионат.com 31 мая 2018
Российские теннисистки Анна Калинская и Екатерина Макарова не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях уступили представительницам США Дженнифер Брэйди и Ване Кинг со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Брэйди и Кинг поспорят с украинкой Катериной Бондаренко и представительницей Сербии Александрой Крунич.
Накануне из турнира выбыла россиянка Елена Веснина, которая ранее постоянно выступала в дуэте с Макаровой.
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