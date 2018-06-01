«Касаткина скоро войдет в топ». Колонка Анны Чакветадзе

Дарья Касаткина: Хочу, чтобы Месси, наконец, выиграл чемпионат мира

Дарья провела хороший матч, но не без претензий — в начале второй партии она выпустила нить игры из своих рук, ослабила давление и отдала сет сопернице 6:1. Вернуться было непросто, но надо отдать должное Касаткиной — она смогла. Мария Саккари показывала здесь хороший уровень, так что победить ее было непросто. К тому же, Даша впервые в карьере дошла до четвертого круга в Париже.

Успех!

А дальше — Каролина Возняцки . И нас, конечно, ждет тяжелое противостояние. Датчанка во всех интервью говорит, что планирует выиграть еще один турнир «Большого шлема». Есть эксперты, которые считают — она может сделать это прямо сейчас. По крайней мере, прочат ей финал. Но есть надежда, что Касаткина этого не допустит.

Во-первых, в нынешнем сезоне Даша уже дважды побеждала Возняцки. При этом — на харде. Тогда как — это во-вторых — на грунте и сама Касаткина играет лучше, и для датчанки это самое неудобное покрытие. Никогда особых успехов она на нем не добивалась. И, по идее, перевес будет на стороне Дарьи. С другой стороны, Возняцки — опытный боец. Даша же впервые в карьере будет играть в 1/8 финала в Париже, к тому же — против топ-теннисистки. Да, россиянка сама скоро войдет в топ, но пока она лишь приближается к этому. А нервы в такой ситуации могут серьезно сказаться. С ними придется как-то справиться. Возможно, из-за этого нас ждет не самый красивый теннис в исполнении двух соперниц. Но тут тот самый случай, когда значение имеет только результат.

Карен не успел закончить свой матч против Пуя — в Париже вечером пошли дожди. Но успел оставить за собой два сета. И это — очень важно! Учитывая, что во втором Хачанов уступал 2:5… Прервись встреча в тот самый момент, после возобновления игры была бы совсем другая ситуация. А так у россиянина хороший запас в счете. И, соответственно — хороший шанс на успех.

Хотя, конечно, все может измениться. Пуя могут настроить. Могут помочь ему внести изменения в тактику. Тут все в теории способно встать с ног на голову. Лука не так-то плохо смотрелся — Карен был сильнее, но временами в игре француза появлялась проблески. Он просто психологически не мог дожать Хачанова. Всегда ему чего-то не хватало… И пауза тут может пойти Пую на пользу. Так что Карену нужно быть внимательным. Нужно быть готовым ко всему. Заметно, что он сильно прибавил. По технике вовсе вопросов нет! И если Хачанов продолжить играть так же, как в пятницу, не даст себя ни на чем подловить, то обязательно пройдет в четвертый круг.

Дарья Касаткина: Мне в наряде Серены было бы жарко

В пятницу турнир лишился своих четвертых ракеток — как у мужчин, так и женщин. Хотя ситуация разная — поражение Григора Димитрова сенсацией, все же, не стало. В отличие от поражения Элины Свитолиной.

Григор сейчас полностью разобран. Он в плохой форме, он ничего не может показать, он с трудом прошел Джареда Дональдсона , потратив на него больше четырех часов… Конечно, Фернандо Вердаско , да еще и на грунте, сумел это использовать, уверенно обыграв болгарина. У Димитрова просто пропала игра. Такое бывает. Не каждый игрок, даже из топ-5 рейтинга, может стабильно провести целый сезон. Так что в Париже Григор фаворитом не был.

Другое дело — Свитолина, которая недавно завоевала титул в Риме. Но Элина не справилась с Михаэлой Бузарнеску. Сейчас многие думают — вот, упустила верную возможность выиграть турнир «Большого шлема»… Мне кажется, она упустила ее в прошлом году. Здесь же, в Париже, отдав Симоне Халеп по сути выигранный матч. Сейчас ситуация изменилась. Возвращаются — пусть и по-разному в плане успешности — все прежние лидеры ( Серена Уильямс , Шарапова, Азаренка). Подтягиваются другие теннисистки. Игру Свитолиной изучили, ее несложно раскусить — и подобрать ключи к победе. Что многие и делают. Элина слишком прямолинейна. Да, она спортсменка высокого уровня, но никаких сверхскоростей у нее нет. Чтобы реально бороться за крупные титулы — на «Больших шлемах» — ей надо что-то улучшать. Работать над слабыми сторонами. Получится? Не факт. Учитывая, что Элина похудела, а это может сказать на физике, от которой очень зависим ее теннис.

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По материалам: www.sovsport.ru