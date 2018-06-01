Киберфутболист «Локомотива» не вышел в плей-офф отборочного турнира ЧМ

В Амстердаме прошел первый игровой день финального отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18 на платформе Play Station 4. Победитель чемпионата РФПЛ Роберт «Ufenok77» Фахретдинов из «Локомотива» потерпел 4 поражения в 4 матчах на групповой стадии, проходящей по швейцарской системе, и лишился шансов на выход в плей-офф.

Еще один представитель России на турнире Михаил «Torres» Запорожец из Vega Squadron смог выиграть 2 из 5 своих матчей. У него остаются теоретические шансы на выход в плей-офф. Завтра ему провести оставшиеся матчи в группе.

Российский киберфутболист обыграл игрока «ПСЖ», но не вышел в плей-офф отбора ЧМ