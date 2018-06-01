Ещё
Киберфутболист «Локомотива» не вышел в плей-офф отборочного турнира ЧМ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киберфутболист «Локомотива» не вышел в плей-офф отборочного турнира ЧМ 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
В Амстердаме прошел первый игровой день финального отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18 на платформе Play Station 4. Победитель чемпионата РФПЛ Роберт «Ufenok77» Фахретдинов из «Локомотива» потерпел 4 поражения в 4 матчах на групповой стадии, проходящей по швейцарской системе, и лишился шансов на выход в плей-офф.
Еще один представитель России на турнире Михаил «Torres» Запорожец из Vega Squadron смог выиграть 2 из 5 своих матчей. У него остаются теоретические шансы на выход в плей-офф. Завтра ему провести оставшиеся матчи в группе.
Российский киберфутболист обыграл игрока «ПСЖ», но не вышел в плей-офф отбора ЧМ
Спорт-Экспресс: последние новости
Шарапова показала, как позируют русские туристы. Фото Дарья Касаткина: "Боевому духу научилась у Надаля" Мария Шарапова - о наряде Серены Уильямс: "Нравится в теннисе то, что можно проявить свою индивидуальность"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Капитан футбольной команды умер во сне6
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину167
Абрамович наказал Британию561
«Россия не единственный дом»85
Шлеменко нокаутом уступил Силве
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
00:57
Москва и Минск договорились о визах
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:17
Фигуристка Радионова показала откровенный купальник
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение