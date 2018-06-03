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Шарапова: «В любой игре с Сереной ты знаешь, что тебя ждет»
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Шарапова: «В любой игре с Сереной ты знаешь, что тебя ждет» 

SPORT24.ru 3 июня 2018
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над Каролиной Плишковой из Чехии в третьем круге «Ролан Гаррос». Матч продолжался 59 минут и закончился со счетом 6:2, 6:1. За выход в четвертьфинал Шарапова сыграет с американкой Сереной Уильямс.
«Перед матчем с Плишковой я говорила, что прием — это важный элемент вхождения в розыгрыш, он помогает не отдавать ей слишком много очков просто так, не дает ей слишком уверенно чувствовать себя в розыгрышах. Сегодня я принимала очень агрессивно, разнообразно. Я была стабильна, играла с умом, все делала правильно. На брейк-пойнтах играла агрессивно, атаковала. Я выиграла матч сама, а не ждала, пока она отдаст победу.
Матч с Сереной? В любой игре с ней ты знаешь, что тебя ждет. Ты понимаешь трудность задачи. Мне всегда хочется играть с лучшей теннисисткой. И я буду ждать нашего матча», — приводит слова Шараповой официальный сайт «Ролан Гаррос».
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