Шарапова: «В любой игре с Сереной ты знаешь, что тебя ждет»

«Перед матчем с Плишковой я говорила, что прием — это важный элемент вхождения в розыгрыш, он помогает не отдавать ей слишком много очков просто так, не дает ей слишком уверенно чувствовать себя в розыгрышах. Сегодня я принимала очень агрессивно, разнообразно. Я была стабильна, играла с умом, все делала правильно. На брейк-пойнтах играла агрессивно, атаковала. Я выиграла матч сама, а не ждала, пока она отдаст победу.

Матч с Сереной? В любой игре с ней ты знаешь, что тебя ждет. Ты понимаешь трудность задачи. Мне всегда хочется играть с лучшей теннисисткой. И я буду ждать нашего матча», — приводит слова Шараповой официальный сайт «Ролан Гаррос».