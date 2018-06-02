Ещё
Корне: Касаткина — открытая, классная и смешная, а Мугуруса её противоположность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Корне: Касаткина — открытая, классная и смешная, а Мугуруса её противоположность 

Чемпионат.com 1 час назад
Француженка Ализе Корне похвалила россиянку Дарью Касаткину и рассказала о своём отношении к профессии.
«Дарья Касаткина — невероятно открытая, очень классная и смешная. К сожалению, Мугуруса является её полной противоположностью.
Я тоже по-прежнему иногда веду себя как ребёнок. Радуюсь всему, что вижу, с нетерпением жду, когда снова появлюсь на кортах «Ролан Гаррос». Знаете, в среду я играла на центральном корте и, сев на лавку, окинула взором трибуны и обомлела. Будучи игроком долгие годы, ты привыкаешь ко всему, и тебе это кажется нормальным. На самом деле, к этому нельзя относиться так просто, ведь миллионы детей мечтают об этом», — рассказала Корне в интервью France TV Sport.
Ализе, посеянная на парижском турнире по 32-м номером, во втором круге уступила своей соотечественнице Полин Пармантье — 7:6, 4:6, 2:6.
Чемпионат.com: последние новости
Хогенкамп: допинг Шараповой? В таких странах, как Россия, бывают вещи на грани Нисикори без проблем обыграл Симона в матче третьего круга «Ролан Гаррос» Мертенс вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельная вечеринка: футболиста убили из-за девушки2
Абрамович наказал Британию568
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Мутко останется в российском футболе41
Роналду объявил игрокам «Реала» об уходе
Видео
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
01:14
Абрамович отказался от британской визы
Футбол
00:50
Самая сексуальная керлингистка расстроила россиян
Зимние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение