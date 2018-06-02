Корне: Касаткина — открытая, классная и смешная, а Мугуруса её противоположность

Француженка Ализе Корне похвалила россиянку Дарью Касаткину и рассказала о своём отношении к профессии.

«Дарья Касаткина — невероятно открытая, очень классная и смешная. К сожалению, Мугуруса является её полной противоположностью.

Я тоже по-прежнему иногда веду себя как ребёнок. Радуюсь всему, что вижу, с нетерпением жду, когда снова появлюсь на кортах « Ролан Гаррос ». Знаете, в среду я играла на центральном корте и, сев на лавку, окинула взором трибуны и обомлела. Будучи игроком долгие годы, ты привыкаешь ко всему, и тебе это кажется нормальным. На самом деле, к этому нельзя относиться так просто, ведь миллионы детей мечтают об этом», — рассказала Корне в интервью France TV Sport.

Ализе, посеянная на парижском турнире по 32-м номером, во втором круге уступила своей соотечественнице Полин Пармантье — 7:6, 4:6, 2:6.