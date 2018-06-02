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Дин Нин вышла в четверку сильнейших в одиночном разряде на Открытом чемпионате Китая по настольному теннису 2018
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Дин Нин вышла в четверку сильнейших в одиночном разряде на Открытом чемпионате Китая по настольному теннису 2018 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
На состоявшемся накануне в южнокитайском городе Шэньчжэнь четвертьфинальном матче она выиграла у соперницы из Японии со счетом 4:0.
Шэньчжэнь, 2 июня /Синьхуа/ — Китайская спортсменка Дин Нин вышла в четверку сильнейших в одиночном разряде среди женщин на открытом чемпионате Китая по настольному теннису 2018. На состоявшемся накануне в южнокитайском городе Шэньчжэнь четвертьфинальном матче она выиграла у соперницы из Японии со счетом 4:0.
Шэньчжэнь, 2 июня /Синьхуа/ — Китайская спортсменка Дин Нин вышла в четверку сильнейших в одиночном разряде среди женщин на открытом чемпионате Китая по настольному теннису 2018. На состоявшемся накануне в южнокитайском городе Шэньчжэнь четвертьфинальном матче она выиграла у соперницы из Японии со счетом 4:0.
Шэньчжэнь, 2 июня /Синьхуа/ — Китайская спортсменка Дин Нин вышла в четверку сильнейших в одиночном разряде среди женщин на открытом чемпионате Китая по настольному теннису 2018. На состоявшемся накануне в южнокитайском городе Шэньчжэнь четвертьфинальном матче она выиграла у соперницы из Японии со счетом 4:0.
Шэньчжэнь, 2 июня /Синьхуа/ — Китайская спортсменка Дин Нин вышла в четверку сильнейших в одиночном разряде среди женщин на открытом чемпионате Китая по настольному теннису 2018. На состоявшемся накануне в южнокитайском городе Шэньчжэнь четвертьфинальном матче она выиграла у соперницы из Японии со счетом 4:0.
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