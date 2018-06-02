Дин Нин вышла в четверку сильнейших в одиночном разряде на Открытом чемпионате Китая по настольному теннису 2018

На состоявшемся накануне в южнокитайском городе Шэньчжэнь четвертьфинальном матче она выиграла у соперницы из Японии со счетом 4:0.

Шэньчжэнь, 2 июня / Синьхуа / — Китайская спортсменка Дин Нин вышла в четверку сильнейших в одиночном разряде среди женщин на открытом чемпионате Китая по настольному теннису 2018. На состоявшемся накануне в южнокитайском городе Шэньчжэнь четвертьфинальном матче она выиграла у соперницы из Японии со счетом 4:0.

Шэньчжэнь, 2 июня /Синьхуа/ — Китайская спортсменка Дин Нин вышла в четверку сильнейших в одиночном разряде среди женщин на открытом чемпионате Китая по настольному теннису 2018. На состоявшемся накануне в южнокитайском городе Шэньчжэнь четвертьфинальном матче она выиграла у соперницы из Японии со счетом 4:0.

Шэньчжэнь, 2 июня /Синьхуа/ — Китайская спортсменка Дин Нин вышла в четверку сильнейших в одиночном разряде среди женщин на открытом чемпионате Китая по настольному теннису 2018. На состоявшемся накануне в южнокитайском городе Шэньчжэнь четвертьфинальном матче она выиграла у соперницы из Японии со счетом 4:0.

Шэньчжэнь, 2 июня /Синьхуа/ — Китайская спортсменка Дин Нин вышла в четверку сильнейших в одиночном разряде среди женщин на открытом чемпионате Китая по настольному теннису 2018. На состоявшемся накануне в южнокитайском городе Шэньчжэнь четвертьфинальном матче она выиграла у соперницы из Японии со счетом 4:0.