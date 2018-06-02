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Симон: я люблю Фоньини
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Симон: я люблю Фоньини 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Француз Жиль Симон прокомментировал высказывание итальянца Фабио Фоньини относительно излишнего внимания к молодым теннисистам. «Я люблю Фабио. Люблю его именно за такие вещи. Я не знаю, почему он это сказал, не знаю в каком контексте. Считаю, что молодые игроки великолепны. У каждого из них есть индивидуальный стиль игры. В то же время они далеко не Рафа, потому что Рафа — это…», — цитирует Симона World Tennis USA.
На продолжающемся в Париже Открытом чемпионате Франции 33-летний теннисист дошёл до третьего круга, где в трёх партиях уступил японцу Кеи Нисикори — 3:6, 1:6, 3:6.
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