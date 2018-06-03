Американка Стивенс вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Слоан Стивенс в двух сетах победила представительницу Эстонии Анетт Контавейт и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт"

Теннисистки провели на корте 52 минуты. Стивенс в матче отдала всего два гейма и одержала победу со счетом 6:2, 6:0.

Каролина Возняцки. За выход в полуфинал американка сразится с победительницей матча Дарья Касаткина

Теннис. «Ролан Гаррос». 4-й круг Анетт Контавейт (Эстония) — Слоан Стивенс (США) — 2:6, 0:6