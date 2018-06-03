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Американка Стивенс вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Американка Стивенс вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американская теннисистка Слоан Стивенс в двух сетах победила представительницу Эстонии Анетт Контавейт и вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, сообщает "Советский спорт".
Теннисистки провели на корте 52 минуты. Стивенс в матче отдала всего два гейма и одержала победу со счетом 6:2, 6:0.
За выход в полуфинал американка сразится с победительницей матча Дарья Касаткина — Каролина Возняцки.
Ранее Карен Хачанов проиграл Александру Звереву и не смог пробиться в 1/4 финала "Ролан Гаррос".
Теннис. «Ролан Гаррос». 4-й круг Анетт Контавейт (Эстония) — Слоан Стивенс (США) — 2:6, 0:6
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