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Квитова на двух тай-брейках уступила Контавейт и покинула «Ролан Гаррос»
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Квитова на двух тай-брейках уступила Контавейт и покинула «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Эстонка Анетт Контавейт обыграла восьмую ракетку турнира чешку Петру Квитову в рамках третьего раунда Открытого чемпионата Франции — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).
Матч продолжался 2 час 7 минут. На счету Контавейт 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Квитова выполнила 1 эйс, ошиблась при подаче 10 раз и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 10 имевшихся.
Эстонская теннисистка обновила свой лучший результат на кортах Открытого чемпионата Франции — до текущего розыгрыша она ни разу не заходила дальше второго круга.
За выход в четвертьфинал Контавейт поспорит с победительницей пары Слоан Стивенс (США, 10) — Камила Джорджи (Италия).
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