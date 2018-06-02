Квитова на двух тай-брейках уступила Контавейт и покинула «Ролан Гаррос»

Эстонка Анетт Контавейт обыграла восьмую ракетку турнира чешку Петру Квитову в рамках третьего раунда Открытого чемпионата Франции — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Матч продолжался 2 час 7 минут. На счету Контавейт 5 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. Квитова выполнила 1 эйс, ошиблась при подаче 10 раз и сумела реализовать 5 брейк-пойнтов из 10 имевшихся.

Эстонская теннисистка обновила свой лучший результат на кортах Открытого чемпионата Франции — до текущего розыгрыша она ни разу не заходила дальше второго круга.

За выход в четвертьфинал Контавейт поспорит с победительницей пары Слоан Стивенс (США, 10) — Камила Джорджи (Италия).