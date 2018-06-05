Ещё
Стивенс или Кис прервёт пребывание В. Уильямс в звании первой ракетки США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стивенс или Кис прервёт пребывание В. Уильямс в звании первой ракетки США 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
После завершения «Ролан Гаррос» первой ракеткой США станет либо Слоан Стивенс, либо Мэдисон Кис. Мэдисон для этого нужно завоевать титул, а вторым необходимым условием является поражение Стивенс в четвертьфинале от россиянки Дарьи Касаткиной.
В любом случае Винус Уильямс, потерпевшая поражение в первом круге турнира, лишится звания первой ракетки своей страны. На протяжении последних 11 лет Винус или Серена почти неизменно были первыми в США. С 29 января 2007 года Серена пробыла первой ракеткой США 519 недель, Винус — 67. Ещё шесть недель лидировала Бетани Маттек-Сэндс.
Чемпионат.com: последние новости
Тим обыграл А. Зверева и стал первым полуфиналистом «Ролан Гаррос» Гёргес подтвердила своё участие в турнире Moscow River Cup Хаочин и Чжаосюань вышли в полуфинал «Ролан Гаррос» в парном разряде
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам могут добавить минимум три выходных117
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»68
Абрамович наказал Британию622
Медведева рассказала о косяке17
Утвержден состав участников сезона 2018/19
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение