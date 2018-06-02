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Хачанов вышел в 1/8 «Ролан Гаррос»
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Хачанов обыграл Пуи и первым вышел в 1/8 «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Карен Хачанов в трёх партиях обыграл француза Люку Пуи (15) в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции — 6:3, 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 26 минут. На счету Хачанова 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16. Пуи выполнил 6 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из 4.
Хачанов повторил свой лучший результат на кортах Открытого чемпионата Франции — в прошлом году он так же пробивался в 1/8 турнира.
Соперником российского теннисиста по четвёртому раунду станет третья ракетка мира Александр Зверев.
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