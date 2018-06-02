Джорджи не сумела дважды подать на матч и уступила Стивенс в третьем круге РГ

Американка Слоан Стивенс (10) в трёх партиях обыграла представительницу Италии Камилу Джорджи . Матч третьего раунда Открытого чемпионата Франции закончился со счётом 4:6, 6:1, 8:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 27 минут. На счету Джорджи 6 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8. Стивенс выполнила 2 эйса, ошиблась при подаче 1 раз и сумела реализовать 8 брейк-пойнтов из 19 имевшихся.

При счёте 5:4 и 6:5 Джорджи дважды подавала на матч, однако соперница сумела остаться в игре и закончить матч в свою пользу.