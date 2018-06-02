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Карен Хачанов пробился в 1/8 финала Roland Garros
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Карен Хачанов пробился в 1/8 финала Roland Garros 

Говорит Москва 58 минут назад
Встреча длилась почти 2,5 часа и завершилась со счётом 6:3, 5:7, 6:3 в пользу Хачанова.
В следующем раунде турнира российский спортсмен сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.
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