Мария Шарапова пробилась в 1/4 финала Roland Garros после травмы Уильямс 

На парижских кортах продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира без борьбы — незадолго до начала поединка о снятии с турнира заявила ее соперница по четвертому кругу — американка Серена Уильямс.
Главной причиной отказа от игры американская теннисистка назвала травму руки, которую она получила незадолго до матча. Таким образом, Шарапова автоматически стала участницей 1/4 финала Roland Garros. Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Гарбинье Мугуруса (Испания) — Леся Цуренко (Украина).