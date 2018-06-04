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Мария Шарапова пробилась в 1/4 финала Roland Garros после травмы Уильямс
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Мария Шарапова пробилась в 1/4 финала Roland Garros после травмы Уильямс 

Вести.Ru 9 минут назад
Фото: Вести.Ru
На парижских кортах продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира без борьбы — незадолго до начала поединка о снятии с турнира заявила ее соперница по четвертому кругу — американка Серена Уильямс.
Главной причиной отказа от игры американская теннисистка назвала травму руки, которую она получила незадолго до матча. Таким образом, Шарапова автоматически стала участницей 1/4 финала Roland Garros. Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Гарбинье Мугуруса (Испания) — Леся Цуренко (Украина).
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