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Мария Шарапова пробилась в 1/8 финала Roland Garros
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Мария Шарапова пробилась в 1/8 финала Roland Garros
Говорит Москва
1 час назад
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Встреча длилась час и завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:1 в пользу
Шараповой
.
В следующем раунде российская теннисистка может встретиться с давней соперницей
Сереной Уильямс
. Американка чуть позже сыграет с
Юлией Гёргес
из Германии.
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