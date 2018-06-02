Ещё
Мария Шарапова пробилась в 1/8 финала Roland Garros
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мария Шарапова пробилась в 1/8 финала Roland Garros 

Говорит Москва 1 час назад
Встреча длилась час и завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:1 в пользу Шараповой.
В следующем раунде российская теннисистка может встретиться с давней соперницей Сереной Уильямс. Американка чуть позже сыграет с Юлией Гёргес из Германии.
Говорит Москва: последние новости
Мария Шарапова снялась в американском сериале Латвийская теннисистка Остапенко не смогла защитить титул чемпионки Roland Garros Криштиану Роналду заявил об уходе из «Реала»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист провалился в финале ЛЧ и лишился девушки22
Абрамович наказал Британию585
Шарапова дошла до Уильямс6
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц
Российские плакаты к ЧМ-2018 взбесили Украину186
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка»
Прочее
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение