Карен Хачанов уступил второй ракетке Roland Garros

На Открытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире «Большого шлема», едва не состоялась мини-сенсация с участием российского игрока. Карен Хачанов в четвертом круге состязаний играл против второго «сеяного» Александра Зверева , вел 1:0 и 2:1, но проиграл.

Надо сказать, что Хачанов двигался к игре со второй ракеткой Roland Garros не без недостатков в игре, проведя на кортах за три предыдущих раунда 10 сетов. Правда, в третьем круге он довольно уверенно переиграл «сеяного» француза Люка Пуя (№15) со счетом 6:3, 7:5, 6:3.

Но матч с русским немцем Зверевым-младшим, одним из главных фаворитов парижского турнира, стоял для Хачанова особняком: пройти в восьмерку лучших, обыграв одного из ведущих игроков Топ-5, дорого стоит. Карен сделал все для того, чтобы преподнести сюрприз, но Зверев сумел выбраться из труднейшей ситуации.

Первая партия прошла в разведке, и Хачанов повел — 6:4. Во втором сете он также шел нога в ногу с соперником, но уступил на тай-брейке — 6:7 (4:7). Зато третья партия однозначно осталась за россиянином — 6:2. Но Зверев не был бы одним из фаворитов, если бы сдался. И он сумел победить в двух следующих сетах — 6:3, 6:3.