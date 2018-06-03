Roland Garros. Надаль и Чилич шагнули в четвертый раунд

Второй в сезоне турнир теннисного «Большого шлема», что проходит на парижских кортах Roland Garros, завершил первую неделю основных состязаний. В мужском турнире минувший день не стал огорчительным для фаворитов: все игроки «посева» прошли в 1/8 финала.