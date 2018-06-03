Roland Garros. Надаль и Чилич шагнули в четвертый раунд 

Второй в сезоне турнир теннисного «Большого шлема», что проходит на парижских кортах Roland Garros, завершил первую неделю основных состязаний. В мужском турнире минувший день не стал огорчительным для фаворитов: все игроки «посева» прошли в 1/8 финала.
При этом лидеры рейтинга АТР — испанец Рафаэль Надаль ("Посев" №1), хорват Марин Чилич (№3) и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (№5), — словно состязались друг с другом, кто выиграет свой матч с большим преимуществом. Все они победили в трех партиях.
Надаль был сильнее француза Ришара Гаске ("посев" №27) — 6:3, 6:2, 6:2. Чилич одолел американца Стива Джонсона — 6:3, 6:2, 6:4. Дель Потро сумел переупрямить «сеяного» испанца Альберта Рамоса-Виноласа (№31) — 7:5, 6:4, 6:1.
Двум другим игрокам «посева» пришлось потрудиться. Кевин Андерсон из ЮАР (№6) переиграл немца Мишу Зверева в трех сетах — 6:1, 6:7, 6:3, 7:6. А вот бельгиец Давид Гоффен (№8) провел на корте против француза Гаэля Монфиса (№32) все пять партий — 6:7, 6:3, 4:6, 7:5, 6:3.