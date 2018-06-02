Шарапова дошла до Уильямс

Россиянка Мария Шарапова одержала победу над шестой ракеткой мира Каролиной Плишковой из Чехии в матче третьего круга Roland Garros — второго в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд — €39,2 млн), который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Шараповой, которая посеяна на турнире под 28-м номером. В следующем раунде 31-летняя россиянка сыграет с победительницей матча между немкой Юлией Гёргес и американкой Сереной Уильямс.
Шарапова в 14-й раз принимает участие в Открытом чемпионате Франции. Она дважды в карьере побеждала в соревнованиях в Париже: в 2012 году в финале она обыграла итальянку Сару Эррани, а в 2014-м победила румынку Симону Халеп.
Открытый чемпионат Франции завершится 10 июня.