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Веснина объяснила свое выступление без Макаровой на «Ролан Гаррос»
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Веснина объяснила свое выступление без Макаровой на «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 31 мая 2018
Фото: Reuters
Российская теннисистка Елена Веснина рассказала, по какой причине она выступила на Открытом чемпионате Франции в парном разряде без Екатерины Макаровой. По словам спортсменки, у ее партнера по команде имелись проблемы со здоровьем, сообщает "Советский спорт".
"От меня мало что зависело. Мы были в подвешенном состоянии из-за состояния здоровья Кати. Было непонятно, выступит она на "Ролан Гаррос" или нет. Мы снялись с турнира в Риме в последний момент, и я не смогла поменять Катю на другую напарницу. Там, в Риме, был дедлайн подачи заявки на «Ролан Гаррос». Так что, все случилось очень не вовремя", — сказала Веснина в эфире Eurosport.
Ранее сообщалось, что Веснина, которая выступала в паре с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, покинула «Ролан Гаррос», проиграв паре Сораны Кырстя (Румыния) и Сары Соррибес-Тормо (Испания).
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