Анна Чакветадзе: «Не припомню, чтобы в последнее время Шарапова так легко обыгрывала топ-теннисисток. И против Серены у Маши больше шансов»

— Не припомню, чтобы в последние несколько лет Маша так легко обыгрывала топ-теннисисток, — сказала Чакветадзе. — Плишкова сыграла не самым лучшим образом, но Маша — большая молодец. Она в некоторых моментах выстояла, Плишкова могла где-то зацепиться, но в итоге совсем расклеилась в концовке. Маша прибавляет — в первых двух кругах вопросов к ней было куда больше. В Мадриде и Риме она набрала неплохую форму, но стабильности в игре не было. А сегодня она отыграла так, как должна была. И у нее все получалось, и соперница ошибалась в простых ситуациях.

— После такой победы Шараповой по силам выиграть весь турнир?

— Я еще раньше говорила, что если Шарапова сыграет так же, как на турнире в Риме, она будет одним из фаворитов. Зарубежные журналисты и теннисные аналитики не считали ее таковой, но, может, после этой победы они изменят свое мнение. Но впереди у нее Серена Уильямс по сетке, если та обыграет Гергес.

— Уильямс только-только вернулась на корт после рождения дочери, дает ли это Шарповой некоторое преимущество?