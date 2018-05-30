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Российская теннисистка Веснина покидает «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Веснина покидает «Ролан Гаррос» 

Газета.Ru 30 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Елена Веснина завершила выступление на "Ролан Гаррос", сообщает "Советский спорт".
Вместе с латвийкой Еленой Остапенко они уступили румынке Соране Кырсте и испанке Саре Соррибес-Тормо в парном разряде со счетом 6:1, 3:6, 4:6.
За один час 48 минут российско-латвийская пара выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и использовала пять брейк-поинтов из девяти.
Ранее немецкий теннисист Александр Зверев пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Теннис. «Ролан Гаррос» (Франция). 1-й круг Елена Веснина (Россия)/ Елена Остапенко (Латвия) — Сорана Кырстя (Румыния)/ Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 3:6, 4:6
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