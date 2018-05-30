Российская теннисистка Веснина покидает «Ролан Гаррос»

За один час 48 минут российско-латвийская пара выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и использовала пять брейк-поинтов из девяти.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Теннис. «Ролан Гаррос» (Франция). 1-й круг Елена Веснина (Россия)/ Елена Остапенко (Латвия) — Сорана Кырстя (Румыния)/ Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 3:6, 4:6