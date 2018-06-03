Ещё
Серена Уильямс поделилась мнением об автобиографии Шараповой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серена Уильямс поделилась мнением об автобиографии Шараповой 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Американская теннисистка Серена Уильямс высказалась об автобиографии россиянки Марии Шараповой, сообщает "Советский спорт".
"Я очень хотела прочитать ее книгу, я была очень рада, когда она вышла. Но оказалось, что в книге очень много про меня. Я удивилась, честно говоря. Я подумала: ну ладно, я не ожидала, что книга будет написана обо мне, причем не всегда правдиво", — приводит слова Уильямс Metro.
По мнению Уильямс, Шараповой не стоило писать о том, что произошло в раздевалке после финала турнира «Уимблдон».
"У меня нет к ней негативных эмоций. Просто немного обидно видеть слухи в ее книге. Мне кажется, женщины всегда должны поддерживать друг друга. Многие считают, что я думаю иначе, но это неправда. Мы должны поддерживать друг друга, и успех одной женщины должен вдохновлять другую, я говорила это тысячу раз", — добавила американка.
Уильямс сыграет с Шараповой в 1/8 финала "Ролан Гаррос".
Ранее сообщалось, что Уильямс считает Шарапову фаворитом предстоящего матча.
Газета.Ru: последние новости
Надаль вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции Чилич вышел в третий круг "Ролан Гаррос" Россиянка Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг "Ролан Гарроса"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боец MMA бросил соперника и нокаутировал сам себя2
Определилась судьба Медведевой в составе сборной РФ3
Абрамович наказал Британию593
Российский клуб сделал предложение Роналду29
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе46
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
05:13
РФС показал, что осталось за кадром матча с Австрией
Футбол
00:31
Дзюба довел болельщика до слез
Футбол
04:37
Абрамович наказал Британию
Футбол
00:48
Роналду сбежит из «Реала»
Футбол Статьи
00:38
«Трогал за грудь»
Автоспорт Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение