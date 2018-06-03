Уильямс раскритиковала автобиографию Шараповой

Серена Уильямс поделилась мнением об автобиографии Шараповой

"Я очень хотела прочитать ее книгу, я была очень рада, когда она вышла. Но оказалось, что в книге очень много про меня. Я удивилась, честно говоря. Я подумала: ну ладно, я не ожидала, что книга будет написана обо мне, причем не всегда правдиво", — приводит слова Уильямс Metro.

По мнению Уильямс, Шараповой не стоило писать о том, что произошло в раздевалке после финала турнира "Уимблдон".

"У меня нет к ней негативных эмоций. Просто немного обидно видеть слухи в ее книге. Мне кажется, женщины всегда должны поддерживать друг друга. Многие считают, что я думаю иначе, но это неправда. Мы должны поддерживать друг друга, и успех одной женщины должен вдохновлять другую, я говорила это тысячу раз", — добавила американка.

Уильямс сыграет с Шараповой в 1/8 финала " Ролан Гаррос ".

Ранее сообщалось, что Уильямс считает Шарапову фаворитом предстоящего матча.