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Серена Уильямс получила травму. Матча с Шараповой не будет
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Серена Уильямс получила травму. Матча с Шараповой не будет 

Спорт-Экспресс 34 минуты назад
По информации France TV, американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Roland Garros из-за травмы руки. Таким образом, матч четвертого крута турнира во Франции против Марии Шараповой не состоится.
Спорт-Экспресс: последние новости
Украинский теннисист Стаховский: "Мои слова о желании задушить русскоговорящих были сказаны в шутку" "Обидно читать слухи обо мне". Уильямс прокомментировала книгу Шараповой Мария Шарапова: "Мне нечего доказывать на Roland Garros"
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