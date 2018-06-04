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Серена Уильямс получила травму. Матча с Шараповой не будет
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Серена Уильямс получила травму. Матча с Шараповой не будет
Спорт-Экспресс
34 минуты назад
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По информации France TV, американская теннисистка
Серена Уильямс
снялась с Roland Garros из-за травмы руки. Таким образом, матч четвертого крута турнира во Франции против
Марии Шараповой
не состоится.
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