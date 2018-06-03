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Пуй: «В матче с Хачановым у меня были психологические трудности»
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Пуй: «В матче с Хачановым у меня были психологические трудности» 

SPORT24.ru 1 час назад
Француз Люка Пуй подвел итоги матча с российским теннисистом Кареном Хачановым в третьем круге «Ролан Гаррос». Встреча длилась два с половиной часа и закончилась со счетом 6:3, 7:5, 6:3 в пользу Хачанова.
В четвертом круге соперником россиянина будет третья ракетка мира Александр Зверев. Матч состоится 3 июня.
«Физически я был готов к матчу с Хачановым. У меня, скорее, были психологические трудности. Я слишком давлю на себя и из-за этого не могу продемонстрировать свой лучший теннис», — приводит слова француза AP.
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