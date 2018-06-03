Пуй: «В матче с Хачановым у меня были психологические трудности»

Француз Люка Пуй подвел итоги матча с российским теннисистом Кареном Хачановым в третьем круге « Ролан Гаррос ». Встреча длилась два с половиной часа и закончилась со счетом 6:3, 7:5, 6:3 в пользу Хачанова.

В четвертом круге соперником россиянина будет третья ракетка мира Александр Зверев . Матч состоится 3 июня.

«Физически я был готов к матчу с Хачановым. У меня, скорее, были психологические трудности. Я слишком давлю на себя и из-за этого не могу продемонстрировать свой лучший теннис», — приводит слова француза AP.