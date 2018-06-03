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Текстовая онлайн-трансляция матча Стрыцова — Путинцева на «Ролан Гаррос»
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Текстовая онлайн-трансляция матча Стрыцова — Путинцева на «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Чешка Барбора Стрыцова (26) в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции встретится с представляющей Казахстан Юлией Путинцевой, ранее выступавшей за Россию. Матч состоится вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся приблизительно в 14:00 по московскому времени, после завершения игры между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым (2).
Единственная предыдущая встреча Стрыцовой и Путинцевой завершилась в пользу Барборы — 6:3, 6:3 в первом раунде травяного турнира в Бирмингеме — 2017.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
В четвертьфинале победительница этого матча сыграет или с американкой Мэдисон Кис (13), или с румынкой Михаэлой Бузэрнеску (31).
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