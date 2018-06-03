Александр Зверев: «Я не буду играть как Надаль или Федерер, мне нужно найти свой стиль»

— Тренер — это человек, который дает тебе уверенность, когда у тебя ее нет (тренирует спортсмена его отец Александр Зверев-старший — прим. «СЭ»). Он заранее предугадывает то, что может пойти не так. Мой отец великолепно делает это все эти годы. Мы работаем над разными вещами — над тактикой, смотрим матчи соперников, мои старые матчи. Я не смогу играть так же, как Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Мне нужен собственный стиль, чтобы обыгрывать соперников.

В данный момент представитель Германии играет с россиянином Кареном Хачановым в четвертом раунде Roland Garros.