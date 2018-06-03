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Александр Зверев: «Я не буду играть как Надаль или Федерер, мне нужно найти свой стиль»
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Александр Зверев: «Я не буду играть как Надаль или Федерер, мне нужно найти свой стиль» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Немецкий теннисист Александр Зверев сказал, что его игра не будет похожа на стиль Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.
— Тренер — это человек, который дает тебе уверенность, когда у тебя ее нет (тренирует спортсмена его отец Александр Зверев-старший — прим. «СЭ»). Он заранее предугадывает то, что может пойти не так. Мой отец великолепно делает это все эти годы. Мы работаем над разными вещами — над тактикой, смотрим матчи соперников, мои старые матчи. Я не смогу играть так же, как Рафаэль Надаль или Роджер Федерер. Мне нужен собственный стиль, чтобы обыгрывать соперников.
В данный момент представитель Германии играет с россиянином Кареном Хачановым в четвертом раунде Roland Garros.
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