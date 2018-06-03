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«Ролан Гаррос». Киз вышла в четвертьфинал, Хачанов играет со Зверевым
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«Ролан Гаррос». Киз вышла в четвертьфинал, Хачанов играет со Зверевым 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Женщины
Мэдисон Киз (США, 13) — Михаэла Бузарнеску (Румыния, 31) — 6:1, 6:4  Американская теннисистка Мэдисон Киз стала первой четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Франции.
В поединке четвертого раунда 13-я ракетка соревнований обыграла румынку Михаэлу Бузарнеску со счетом 6:1, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Киз выполнила 4 эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и реализовала все 4 заработанных брейк-поинта.
На счету Бузарнеску 5 двойных и 1 заработанный брейк-поинт, который она реализовала.
Следующей соперницей Киз станет либо чешка Барбора Стрыцова, либо Юлия Путинцева из Казахстана.
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