Украинский теннисист хочет задушить всех русских

Украинский спортсмен заявил о желании «душить за русский язык»

Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал местному каналу «112» о желании душить русскоговорящих.

По словам спортсмена, он с «предоценкой» относится ко всем русскоговорящим, а когда слышит русский язык, то «так бы сразу задушил» того, кто его использует.

«Шучу», — добавил он тут же.

При этом интервьюировавший его журналист обратил внимание на тот факт, что о своем желании душить русскоговорящих Стаховский сообщил по-русски. Теннисист уже по-украински заявил, что журналист первый начал говорить на русском, а он лишь отвечал на том языке, на котором вопрос был задан.

«Понятно. Только вы не душите меня, пожалуйста. Хорошо?» — попросил журналист, насмешив спортсмена.

Кроме того, Стаховский ответил на вопрос, действительно ли спорт вне политики. По его словам, это неправда, а спорт — это и есть политика.

32-летний Сергей Стаховский дебютировал в большом теннисе в 2003 году, с тех выиграв четыре титула в одиночном разряде. В данный момент он занимает 127-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).