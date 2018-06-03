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Украинский теннисист рассказал о желании душить русских
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Украинский теннисист рассказал о желании душить русских 

Рамблер 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал местному каналу «112» о желании душить русскоговорящих.
По словам спортсмена, он с «предоценкой» относится ко всем русскоговорящим, а когда слышит русский язык, то «так бы сразу задушил» того, кто его использует.
«Шучу», — добавил он тут же.
При этом интервьюировавший его журналист обратил внимание на тот факт, что о своем желании душить русскоговорящих Стаховский сообщил по-русски. Теннисист уже по-украински заявил, что журналист первый начал говорить на русском, а он лишь отвечал на том языке, на котором вопрос был задан.
«Понятно. Только вы не душите меня, пожалуйста. Хорошо?» — попросил журналист, насмешив спортсмена.
Кроме того, Стаховский ответил на вопрос, действительно ли спорт вне политики. По его словам, это неправда, а спорт — это и есть политика.
32-летний Сергей Стаховский дебютировал в большом теннисе в 2003 году, с тех выиграв четыре титула в одиночном разряде. В данный момент он занимает 127-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Комментарии244  Ещё 31 источник 
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