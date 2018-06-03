Ещё
Украинский теннисист захотел задушить всех русских
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинский теннисист захотел задушить всех русских 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский теннисист Сергей Стаховский признался в ненависти к российским спортсменам и журналистам. Его слова приводит портал 112.ua 
«У меня еще сразу есть предубеждение к русскоязычным — это так. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу … Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил», — заявил Стаховский.
По словам теннисиста, на фоне политических событий для него особенно приятно обыграть российского соперника. На вопрос, находится ли спорт вне политики, спортсмен ответил отрицательно.
«Х**ня это полная — спорт и есть политика! И политика на самом высшем уровне», — добавил он.
Стаховский является второй ракеткой Украины. За профессиональную карьеру теннисист семь раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
>> «Плевок в Украину»: россиянина затравили из-за биатлона
В начале марта Национальный олимпийский комитет Украины запретил спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России. Однако 11 апреля зтот закон утратил свою силу.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Комментарии111  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Показана первая в истории футбола зеленая карточка12
Роналду спрячется на ЧМ за десантником и бойцом MMA4
Абрамович наказал Британию606
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц3
Загитова высказалась об уходе от Тутберидзе46
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
08:59
«Новая „красная машина“
Хоккей Статьи
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
Москва встречает кубок ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
02:06
Роналдо исключил «сливочного» Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение