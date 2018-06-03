15-летняя Аванесян вышла во 2-й круг юниорского «Ролан Гаррос»

Россиянка Элина Аванесян (Q) пробилась во второй круг юниорского « Ролан Гаррос », победив венгерку Эдриенн Наги в трёх сетах — 6:4, 6:7 (3:7), 6:4. Матчболов во второй партии у Элины не было.

Поединок продолжался 2 часа 18 минут. Подач навылет у теннисисток не было. Аванесян допустила 5 двойных ошибок и использовала 11 брейк-пойнтов из 18. На счету Наги 6 двойных и 9 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующей соперницей 15-летней Элины станет либо Элеонора Молинаро (6) из Люксембурга, либо француженка Мано Леонар (WC).