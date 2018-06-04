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Аванесян проиграла Молинаро во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»
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Аванесян проиграла Молинаро во втором круге юниорского «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 55 минут назад
15-летняя россиянка Элина Аванесян (Q) потерпела поражение во втором круге юниорского «Ролан Гаррос», уступив Элеоноре Молинаро (6) из Люксембурга в двух партиях — 2:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 3 минуты. Молинаро выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и использовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Аванесян 1 подача навылет, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5. Следующей соперницей Элеоноры станет либо итальянка Элизабета Чоккьяретто (9), либо американка Лея Ма.
В первом круге Аванесян обыграла венгерку Эдриенн Наги.
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