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Тарпищев: «Игра Шараповой подходит под игру Серены Уильямс»
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Тарпищев: «Игра Шараповой подходит под игру Серены Уильямс» 

SPORT24.ru 3 июня 2018
Президент Федерации тенниса России поделился ожиданиями от матча между россиянкой Марией Шараповой и американкой Сереной Уильямс в рамках матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.
В 1/16 финала Шарапова обыграла Каролину Плишкову, а Уильямс-младшая обыграла Юлию Гергес.
«Спокойно жду этой игры. Двигается Серена плохо, но у Маши стиль игры не тот, чтобы легко выигрывать. Матч с Гергес я вчера смотрел. В принципе, если бы Юлия заставила Серену бегать, играла бы кручеными ударами в длину с высоким отскоком, действовала бы разнообразнее, то могла бы победить. Но Мария так тоже не играет.
Так что в матче с Сереной будет удар на удар — очень важно держать свою подачу. Но игра Шараповой подходит под игру Серены. Единственное, сейчас она в движении намного слабее, чем раньше. Поэтому посмотрим, как все сложится. В ударном теннисе по скорости полета мяча Уильямс превосходит Шарапову», — рассказал Тарпищев в беседе с корреспондентом Sport24 Артемом Калининым.
Матч между Шараповой и Сереной Уильямс пройдет завтра, 4 июня. Начало матч — в 12:00 по московскому времени.
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