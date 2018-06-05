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Рахимова проиграла во втором круге юниорского «Ролан Гаррос»
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Рахимова проиграла во втором круге юниорского «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 58 минут назад
16-летняя россиянка Камилла Рахимова потерпела поражение во втором круге юниорского «Ролан Гаррос», уступив Лэйле Фернандес (15) из Канады в двух партиях — 1:6, 6:7 ( Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Рахимова выполнила 4 эйса, допустила 6 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнтов из 8. На счету Фернандес 4 двойные и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Навылет канадка не подавала. В первой партии россиянка не сумела взять ни одной из своих подач.
В первом круге Рахимова обыграла американку Пэйтон Стирнс.
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