Слоан Стивенс: «Когда-нибудь я обойду Шарапову и потренируюсь с Федерером»

Американская теннисистка Слоан Стивенс отметила, что хотела бы обойти Марию Шарапову . Так она прокомментировала тот факт, что россиянка в Риме потренировалась с Рафаэлем Надалем.

— Я спрашивала, почему он не хочет тренироваться со мной, — приводит пресс-служба Roland Garros слова Стивенс. — Но мне сказали, что нужно выиграть еще турнир. Я такая: «Ну ладно». Да, я брала «шлем», но этого мало. Это же Рафа. Конечно, это была шутка, но все же. Когда-нибудь я обойду Шарапову и потренируюсь с Федерером.