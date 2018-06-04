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Слоан Стивенс: «Когда-нибудь я обойду Шарапову и потренируюсь с Федерером»
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Слоан Стивенс: «Когда-нибудь я обойду Шарапову и потренируюсь с Федерером» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Американская теннисистка Слоан Стивенс отметила, что хотела бы обойти Марию Шарапову. Так она прокомментировала тот факт, что россиянка в Риме потренировалась с Рафаэлем Надалем.
— Я спрашивала, почему он не хочет тренироваться со мной, — приводит пресс-служба Roland Garros слова Стивенс. — Но мне сказали, что нужно выиграть еще турнир. Я такая: «Ну ладно». Да, я брала «шлем», но этого мало. Это же Рафа. Конечно, это была шутка, но все же. Когда-нибудь я обойду Шарапову и потренируюсь с Федерером.
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