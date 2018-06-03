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Чеккинато обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
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Чеккинато обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос» 

SPORT24.ru 1 час назад
Марко Чеккинато сенсационно обыграл сеянного под девятым номером Давида Гоффена на Открытом чемпионате Франции по теннису. Итальянец занимает 72-е место в рейтинге ATP и выбил из борьбы за трофей одного из фаворитов.
Матч длился 2 часа 31 минуту и завершился победой 25-летнего итальянца 7:5, 4:6, 6:0, 6:3. Счет личных встреч стал равным 1:1.
В четвертьфинале Марко Чеккинато сыграет против Новака Джоковича. Матч состоится 5 июня.
«Ролан Гарррос», Париж, Франция, 4-й круг (м)
Давид Гоффен — Марко Чеккинато 5:7, 6:4, 0:6, 3:6.
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