Ещё
Пачкалёва проиграла в первом круге юниорского «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пачкалёва проиграла в первом круге юниорского «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянка Таисия Пачкалёва не смогла завоевать путёвку во второй круг Открытого чемпионата Франции среди юниоров. В стартовом поединке она уступила француженке Аличе Тубелло со счётом 6:4, 3:6, 4:6.
Продолжительность поединка составила 1 час 56 минут. Пачкалёва выполнила 1 подачу навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету Тубелло 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 12.
За выход в третий круг соревнований в столице Франции Тубелло поспорит с победительницей поединка Ен-Шуо Лян (Китайский Тайбэй, 1) — Далайна Хьюитт (США).
Чемпионат.com: последние новости
Сёстры Уильямс не смогли выйти в четвертьфинал «РГ» в парном разряде Хогенкамп: допинг Шараповой? В таких странах, как Россия, бывают вещи на грани Квитова на двух тай-брейках уступила Контавейт и покинула «Ролан Гаррос»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович наказал Британию606
Показана первая в истории футбола зеленая карточка2
Звезды футбола приехал в Москву и остался без денег39
«Лента» вслед за «Ашаном» отказалась от бутылок-убийц1
Овечкина назвали продуктом североамериканской раскрутки8
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
08:59
«Новая „красная машина“
Хоккей Статьи
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
00:47
Медведева: «У меня не один дом»
Фигурное катание
Москва встречает кубок ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:48
«Два водка. Спасиба»: к ЧМ-2018 записали странную песню
ЧМ по футболу 2018
02:06
Роналдо исключил «сливочного» Роналду
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение