Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос»

4 июня в Париже будет доигран матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции между россиянкой Дарьей Касаткиной (14) и представительницей Дании Каролиной Возняцки (2). Уроженка Тольятти выиграла первый сет на тай-брейке, а во второй партии каждая из теннисисток взяла по три гейма, после чего встреча из-за наступления темноты была остановлена.

Поединок будет возобновлён в 13:00 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка: текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки на « Ролан Гаррос ».

Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с американкой Слоан Стивенс (10).