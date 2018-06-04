Ещё
Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
4 июня в Париже будет доигран матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции между россиянкой Дарьей Касаткиной (14) и представительницей Дании Каролиной Возняцки (2). Уроженка Тольятти выиграла первый сет на тай-брейке, а во второй партии каждая из теннисисток взяла по три гейма, после чего встреча из-за наступления темноты была остановлена.
Поединок будет возобновлён в 13:00 по московскому времени.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка: текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Возняцки на «Ролан Гаррос».
Победительница этого матча в четвертьфинале встретится с американкой Слоан Стивенс (10).
Чемпионат.com: последние новости
Хогенкамп: допинг Шараповой? В таких странах, как Россия, бывают вещи на грани Расписание теннисных матчей «Ролан Гаррос»-2018. 4 июня Шарапова разгромила Кар.Плишкову и может встретиться с Сереной в 1/8 финала «РГ»
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезда в шоке: что известно о романе Медведевой и Ханю3
Абрамович наказал Британию610
Украинский теннисист рассказал о желании душить русских245
Соперник россиян на ЧМ-2018 потерпел крупное поражение21
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов16
Видео
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:53
Черчесов объяснил стыдное поражение России
Футбол
03:58
В московских квартирах поселят полмиллиона фанатов
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
Кавани разыграл детей
Футбол
05:10
Соперник россиян на ЧМ-2018 потерпел крупное поражение
Футбол Прочее
02:42
Звезда в шоке: что известно о романе Медведевой и Ханю
Фигурное катание Статьи
03:20
Российские пловцы переплыли Керченский пролив
Летние виды спорта Общество
02:21
Роналду спрячется на ЧМ за десантником
Футбол ЧМ по футболу 2018
08:59
«Новая „красная машина“
Хоккей Статьи
03:31
Мутко останется в российском футболе
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение