Теннисист вышел 1/4 «Ролан Гаррос» и захотел домой

Немецкий теннисист Александр Зверев иронично прокомментировал выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" после победы над представителем России Кареном Хачановым, сообщает "Советский спорт".
"Рад ли я, что впервые вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции? Я просто взбешен. Мне хочется домой.
Нет, я думаю, вы сами ответите на этот вопрос. Я рад. Но это не конец, а только четвертьфинал. Еще не воскресенье. Нет, воскресенье, но я про следующее воскресенье, а не это", — заявил с улыбкой Зверев.
Во встрече 1/8 финала "Ролан Гаррос" Зверев обыграл Хачанова со счетом 4:6, 7:6, 2:6, 6:3, 6:3.
Ранее сообщалось, что соперником немецкого теннисиста станет австриец Доминик Тим.