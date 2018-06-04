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Шамиль Тарпищев: Статистика встреч с Уильямс в меньшей степени должна сидеть в голове у Шараповой
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Шамиль Тарпищев: Статистика встреч с Уильямс в меньшей степени должна сидеть в голове у Шараповой 

Советский спорт 55 минут назад
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев — о предстоящем матче Марии Шараповой с американкой Сереной Уильямс в четвертом круге «Ролан Гаррос».
— Статистика личных встреч в меньшей степени должна сидеть в голове у Маши, — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт». — У них игра похожая, обе полагаются на силу, но мяч у Серены летит быстрее. Маша давит, а Серену задавить очень сложно, потому что скорость полета мяча у Серены выше, чем у Маши.
Сложность для Маши будет в том, что Серену надо гонять, а гонять — это надо суметь справиться со скоростью полета мяча Серены. Надо крутить, отыгрывать назад, заставить в разных точках играть соперницу. Серена сегодня передвигается не так хорошо. Надо заставить ее играть в разных точках, увеличить количество ошибок от себя.
Матч Шарапова — Уильямс состоится сегодня, 4 июня и начнется в 12:00 по московскому времени.
Напомним, Шарапова в личном противостоянии уступает Уильямс со счетом 2:19. В последний раз Мария обыгрывала Серену в 2004-м году. На грунте россиянка проиграла американке все четыре встречи.
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