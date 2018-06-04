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Внешность Шараповой не пугает Серену Уильямс
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Серена Уильямс не боится внешности Шараповой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, сказанные в 2004 году после поражения от Марии Шараповой в финале Уимблдона, сообщает "Советский спорт".
После матча Трамп заявил, что американка испугалась супермодельной внешности российской теннисистки.
"Честно говоря, у меня нет мыслей по этому поводу. Не могу сказать, что меня когда-либо кто-то пугал. Вот и все", — цитирует Уильямс Washington Post.
Американская теннисистка встретится с Шараповой в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 4 июня. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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