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Кафельников отреагировал на слова Стаховского
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Кафельников разоблачил желавшего душить русских теннисиста 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал слова украинского коллеги Сергея Стаховского о желании «душить» русскоязычных людей. Об этом сообщает РИА ФАН.
По данным Кафельникова, у ребенка Стаховского есть российский паспорт, и это «о чем-то говорит». Россиянин предположил, что слова украинца были «неудачной шуткой».
Кафельников отметил, что у него есть много друзей-украинцев. Он пообещал спросить у них, что они думают о высказывании Стаховского.
«Маразм крепчает, да», — заключил Кафельников.
Ранее в интервью 112.ua Стаховский заявил, что «просто так бы сразу задушил» людей, которые говорят на русском. Он отметил, что это шутка, но признался в «предоценке к русскоговорящим».
Позже в своем твиттере украинец написал, что жалеет о сказанном. Он повторил, что сказал это «в шутку», которая была «за гранью дозволенного».
Стаховский также рассказал 112.ua, что живет в Венгрии. Его жена родилась в Кемерово, но переехала в Венгрию в 1993 году. Он заявил, что его сын и дочь — граждане Венгрии. По словам теннисиста, от переезда в Киев он решил отказаться, так как в 2014 году на Украине «начались непонятные процессы».
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