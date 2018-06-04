Кафельников отреагировал на слова Стаховского

Кафельников разоблачил желавшего душить русских теннисиста

По данным Кафельникова, у ребенка Стаховского есть российский паспорт, и это «о чем-то говорит». Россиянин предположил, что слова украинца были «неудачной шуткой».

Кафельников отметил, что у него есть много друзей-украинцев. Он пообещал спросить у них, что они думают о высказывании Стаховского.

«Маразм крепчает, да», — заключил Кафельников.

Ранее в интервью 112.ua Стаховский заявил, что «просто так бы сразу задушил» людей, которые говорят на русском. Он отметил, что это шутка, но признался в «предоценке к русскоговорящим».

Позже в своем твиттере украинец написал, что жалеет о сказанном. Он повторил, что сказал это «в шутку», которая была «за гранью дозволенного».

Стаховский также рассказал 112.ua, что живет в Венгрии. Его жена родилась в Кемерово, но переехала в Венгрию в 1993 году. Он заявил, что его сын и дочь — граждане Венгрии. По словам теннисиста, от переезда в Киев он решил отказаться, так как в 2014 году на Украине «начались непонятные процессы».