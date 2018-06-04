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Украинский теннисист раскаялся за слова о русских
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Украинский теннисист раскаялся за слова о русских 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинский теннисист, 127-я ракетка мира Сергей Стаховский завил, что ему «очень жаль» из-за его слов о русскоязычных людях. Об этом он написал в своем твиттере.
Ранее в интервью 112.ua спортсмен заявил, что у него есть «предоценка сразу к русскоговорящим».
«Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… <…> Просто так бы сразу задушил. Шучу», — сказал он.
Через несколько дней теннисист написал, что он сказал это «в шутку», но слова были «за гранью дозволенного».
32-летний Стаховский — победитель семи турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), два из которых он выиграл в паре с россиянином Михаилом Южным.
В интервью 112.ua Стаховский также рассказал, что живет в Венгрии. Его жена родилась в Кемерово, но переехала в Венгрию в 1993 году. По словам теннисиста, от переезда в Киев он решил отказаться, так как в 2014 году на Украине «начались непонятные процессы».
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