Украинский теннисист раскаялся за слова о русских

Украинский теннисист, 127-я ракетка мира Сергей Стаховский завил, что ему «очень жаль» из-за его слов о русскоязычных людях. Об этом он написал в своем твиттере.

Ранее в интервью 112.ua спортсмен заявил, что у него есть «предоценка сразу к русскоговорящим».

«Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… <…> Просто так бы сразу задушил. Шучу», — сказал он.

Через несколько дней теннисист написал, что он сказал это «в шутку», но слова были «за гранью дозволенного».

32-летний Стаховский — победитель семи турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), два из которых он выиграл в паре с россиянином Михаилом Южным

В интервью 112.ua Стаховский также рассказал, что живет в Венгрии. Его жена родилась в Кемерово, но переехала в Венгрию в 1993 году. По словам теннисиста, от переезда в Киев он решил отказаться, так как в 2014 году на Украине «начались непонятные процессы».