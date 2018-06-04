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Селехметьева вышла во второй круг юниорского «Ролан Гаррос»
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Селехметьева вышла во второй круг юниорского «Ролан Гаррос» 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Российская теннисистка Оксана Селехметьева пробилась во второй круг юниорского Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований она в двух партиях обыграла хозяйку кортов Милен Алемаи со счётом 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут. Россиянка ни разу не подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка.
За выход в третий круг соревнований Селехметьева поспорит с представительницей Китая Цинвень Чжэн (11).
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